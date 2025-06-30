Чтобы оформить отсрочку, нужно иметь определенный перечень документов. О том, какие документы нужны, рассказывает 24 Канал.

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Какие документы нужны для оформления отсрочки

Чтобы реализовать свое право на отсрочку, нужно иметь подтверждающие документы – справки, свидетельства, выписки из реестров, решения суда или медицинских комиссий.

Различные основания отсрочек требуют соответствующие документы. Например, если лицо подает заявление на основании болезни, необходимо подать документы из больницы, тогда придется пройти новый медицинский осмотр.

С необходимыми документами надо обращаться к вашему ТЦК. Без полного набора необходимых документов получить отсрочку не получится.

Полный список требований о наличии тех или иных документов, подтверждающих право на соответствующую отсрочку сказано в Постановлении Кабинета Министров Украины №560.

Напомним, повестки в Украине могут вручать в любом месте с соблюдением правил, включая места проживания, работы, учебы, общественные места и пункты пропуска. Подробно о правилах вручения повесток рассказывал 24 Канал.