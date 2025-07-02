У 2022 – 2023 роках значно збільшилась кількість студентів віком 30 – 50+ років. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг члена комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки у середу, 2 липня, в Медіацентрі "Україна".

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Освіта як спосіб уникнення мобілізації

Веніславський наголосив, що будь-яке обмеження права на освіту буде неконституційним, адже його гарантує закон. Однак на початку повномасштабного вторгнення виникла дилема – право на освіту перетворилося на можливість зловживання, аби отримати відстрочку.

Кількість студентів віком 30 – 50+ у 2022 – 2023 роках значно збільшилась. Професійно технічна освіта також передбачає право на відстрочку. Тому тут треба підходити раціонально, щоб не обмежити право на освіту, але й унеможливити зловживання,

– зазначив нардеп.

Нагадаємо, минулого тижня профільний підкомітет Комітету ВР з питань освіти розглянув законопроєкт Кабміну, який унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації. Очікується, що він:

унеможливить використання освіти як способу від виконання конституційного обов'язку щодо захисту Батьківщини та посилить правопорядок у закладах освіти;

педагогічні працівники з науковими ступенями отримують право відстрочки від призову по мобілізації.

До того ж, за словами Веніславського, в Україні не ухвалювали жодних змін щодо загальної мобілізації чоловіків до 25 років – масового призову таких військовозобов'язаних не буде.