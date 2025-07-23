Тобто мова не йде про те, що ТЦК працюватимуть в автобусах чи бусиках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Федієнка в ефірі "Київ24".

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Що сказав Федієнко про мобільні ТЦК?

За словами нардепа, термін "мобільний" швидше за все означає, що ТЦК сьогодні може бути на одній локації, а завтра – на іншій.

Федієнко каже, що кожен керівник ТЦК з урахуванням тих загроз, які вже з'явились, сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи з погляду рознесення його функціональних підрозділів.

І мова йде про ті підрозділи, які потребують безпосередньо спілкування з військовозобов’язаними. Якщо ми кажемо про підрозділи, які не спілкуються з військовозобов’язаними, вони можуть бути територіально кудись винесені й територіально віддалені,

– пояснює він.

А також наголошує, що завдяки цифровізації Україна є однією з небагатьох країн, де ТЦК зможуть продовжувати свою роботу навіть якщо всі папери будуть знищені. Федієнко зазначив, що мобільний формат вже працює і деякі ТЦК фізично рознесли свої підрозділи.