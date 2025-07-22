Запровадження мобільних ТЦК та СП можливе за рішенням Кабміну або командування ЗСУ. Як їх можуть реалізувати – розповідає 24 Канал.

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Що таке мобільні ТЦК та СП?

За словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, мобільні ТЦК не потребують окремого закону. Їх функціонування можливе на підставі вже чинних норм.

"В законі не передбачено, що ТЦК та СП мають перебувати у чітко визначених місцях", – сказав нардеп.

Рішення про запровадження мобільних ТЦК може бути ухвалене з огляду на удари росіян за їх адресами.

Народний депутат України від "Слуги Народу" Олександр Федієнко зазначив у ефірі Київ24, що термін "мобільний" тут означає, що ТЦК "можуть сьогодні бути на одній локації, завтра можуть бути на іншій".

Це стосується лише тих підрозділів, які потребують безпосереднього спілкування з військовозобов'язаними.

За його словами, "мобільний" формат ТЦК вже працює. Кожен керівник центру з урахуванням загроз сам визначає, де будуть розміщені ті або інші підрозділи.