Введение мобильных ТЦК и СП возможно по решению Кабмина или командования ВСУ. Как их могут реализовать – рассказывает 24 Канал.

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Что такое мобильные ТЦК и СП?

По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мобильные ТЦК не требуют отдельного закона. Их функционирование возможно на основании уже действующих норм.

"В законе не предусмотрено, что ТЦК и СП должны находиться в четко определенных местах", – сказал нардеп.

Решение о введении мобильных ТЦК может быть принято с учетом ударов россиян по их адресам.

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Федиенко отметил в эфире Киев24, что термин "мобильный" здесь означает, что ТЦК "могут сегодня быть на одной локации, завтра могут быть на другой".

Это касается только тех подразделений, которые требуют непосредственного общения с военнообязанными.

По его словам, "мобильный" формат ТЦК уже работает. Каждый руководитель центра с учетом угроз сам определяет, где будут размещены те или иные подразделения.