Деталі інциденту повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП, передає 24 Канал.

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Що відомо про конфлікт з ТЦК у Кременчуку?

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, яка встановила особу та затримала порушницю. Також направлено подання до СБУ по факту перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Вчергове наголошуємо – військовослужбовці ТЦК та СП виконують отримані завдання в інтересах оборони України. Кожне перешкоджання їх діяльності знижує обороноздатність держави. Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, Росії, і шкодить нашій рідній Україні,

– йдеться у повідомленні вйськкомату.

Там уточнили, що за перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Полтавській області група цивільних осіб заблокувала службовий автомобіль ТЦК з мобілізованими, деяким з чоловіків вдалося втекти.