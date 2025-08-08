Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП. Там сообщили, что люди понесут уголовную ответственность за содеянное.

Смотрите также Под Ровно "братки" заблокировали бус ТЦК и отбили депутата Костопольского горсовета

Что известно о конфликте с ТЦК на Волыни?

Инцидент произошел примерно в 16:30 в селе Соловичи Ковельского района.

Военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области проводили оповещение военнообязанных.

Во время него военные и работники Нацполиции подверглись нападению группы неустановленных лиц.

Во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и пытался убежать. В этот момент другой человек, который назвался старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло. К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один человек, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке,

– говорится в заявлении ТЦК.

Отмечается также, что потом движение служебного автомобиля заблокировали другие транспортные средства, в частности грузовики, после чего около 10 человек окружили его и несколько минут били по нему.

В своем заявлении ТЦК сообщил, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Одного фигуранта задержали. Действия другого предварительно квалифицированы по статье о хулиганстве.