Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП. Там повідомили, що люди понесуть кримінальну відповідальність за скоєне.

Що відомо про конфлікт із ТЦК на Волині?

Інцидент стався приблизно о 16:30 у селі Соловичі Ковельського району.

Військовослужбовці одного із РТЦК та СП Волинської області проводили оповіщення військовозобов'язаних.

Під час нього військові та працівники Нацполіції зазнали нападу групи невстановлених осіб.

Під час перевірки документів один з місцевих жителів відмовився їх пред'явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці,

– йдеться у заяві ТЦК.

Зазначається також, що потім рух службового автомобіля заблоковували інші транспортні засоби, зокрема вантажівки, після чого близько 10 осіб оточили його та кілька хвилин били по ньому.

У своїй заяві ТЦК повідомив, що відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Одного фігуранта затримали. Дії іншого попередньо кваліфіковано за статтею про хуліганство.