Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

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Что известно о смерти мужчины в Стрыйском ТЦК

Во Львовском ОТЦК рассказали, что 17 июня, около 22:30, в помещение Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полиция пригласила военнообязанного мужчину – Науменко Алексея Анатольевича 1975 года рождения. У гражданина отсутствовал военно-учетный документ.

"Установлено, что после введения военного положения мужчина ни разу не появлялся в РТЦК и СП. Любые сведения о прохождении ВВК гражданина Науменко отсутствовали. Соответственно, гражданин совершил правонарушение согласно статье Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Около 00:55, 18 июня, Алексей Науменко пожаловался на жгучую боль в области сердца. Военнослужащий, находившийся на дежурстве, сразу же вызвал скорую помощь.

Карета скорой прибыла через 12 минут, в 01:07. Однако мужчина уже находился в бессознательном состоянии. Реанимационные мероприятия, которые были осуществлены медицинскими работниками, к сожалению, не дали результатов,

– рассказали в ОТЦК.

Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы во время вскрытия тела. Предварительная версия медиков – инфаркт.

По данным ОТЦК, полиция при осмотре тела гражданина Науменко внешних телесных повреждений не обнаружила. Остальные обстоятельства инцидента выясняются, также в ТЦК назначено служебное расследование.