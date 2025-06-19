Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про смерть чоловіка у Стрийському ТЦК

У Львівському ОТЦК розповіли, що 17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліція запросила військовозобов'язаного чоловіка – Науменка Олексія Анатолійовича 1975 року народження. У громадянина був відсутній військово-обліковий документ.

"Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з'являвся у РТЦК та СП. Будь-які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно зі статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення", – мовиться у повідомленні.

Близько 00:55, 18 червня, Олексій Науменко поскаржився на пекучий біль в ділянці серця. Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу.

Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів,

– розповіли в ОТЦК.

Причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи під час розтину тіла. Попередня версія медиків – інфаркт.

За даними ОТЦК, поліція під час огляду тіла громадянина Науменка зовнішніх тілесних ушкоджень не виявила. Решта обставин інциденту з'ясовуються, також в ТЦК призначено службове розслідування.