Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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На Львівщині чоловік вистрибнув з вантажівки на ходу

Поліцейські встановлюють обставини травмування чоловіка, який 12 червня вистрибнув з автівки, яка везла його до навчального полігону ЗСУ. Відомо, що 31-річний громадянин був мобілізований працівниками ТЦК і СП.

Під час перевезення чоловік здійснив спробу втечі й випав з кузова вантажного автомобіля. Його доставили до львівської лікарні та повідомили поліцію про те, що сталося.

Унаслідок падіння постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму та в медзаклад потрапив без свідомості.

Правоохоронці Яворівського районного відділу поліції встановили, що мобілізованим чоловіком є житель Волинської області. За фактом його травмування вже відкрито кримінальне провадження за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі поліціянти з'ясовують, як відбувалася подія.

Нагадаємо, подібна історія, але з більш трагічним закінчення сталася в Києві. Чоловік, якого мобілізували на вулиці, намагався втекти з бусу ТЦК. Він разом з іншим громадянином розбив вікно та вискочив з авто. На жаль, чоловік впав на дорогу та отримав несумісні з життям травми. З'ясуванням обставин займається поліція.