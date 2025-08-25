Першою про трагедію написала матір покійного у пості в фейсбуці. Жінка розповіла, що її сина затримали 21 серпня, три дні утримували в приміщенні РТЦК, а 23 серпня родина дізналася, що він помер. За словами матері Віталія Сахарука, про смерть чоловіка родину ніхто не повідомив, передає 24 Канал.

Що кажуть у ТЦК про смерть Віталія Сахарука?

У Рівненському обласному ТЦК та СП уточнили обставини загибелі чоловіка. Там зазначили, що близько 11:00 години 21 серпня 2025 року в селі Городець Віталія Сахарука зупинили представники військкомату для перевірки військово-облікових документів. Було встановлено, що чоловік порушив військовий облік, оскільки не з'явився 27 січня 2025 року по повістці до одного з ТЦК та СП Рівненської області.

З метою складання матеріалів про адміністративне правопорушення Сахаруку запропонували проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився.

Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження ВЛК.

Під час перебування на пункті збору для відправлення до військового навчального центру Сахаруку стало погано. Йому терміново викликали швидку медичну допомогу. На жаль, лікарям врятувати чоловіка не вдалося. Смерть настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні.

