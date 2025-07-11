Про це повідомляють журналісти Інтерфакс-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, передає 24 Канал.

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Що відомо про смерть угорця?

Угорщина навіть вислала українського посла після заяв, що її громадянин Йожеф Шебештьєн нібито помер після побиття у ТЦК на Закарпатті.

Українське МЗС відреагувало на цю заяву, назвавши її спотворенням реальності. Речник міністерства Георгій Тихий заявив, що Будапешт уникає згадки головної причини мобілізації – російської агресії.

Ми хочемо також нагадати угорській стороні, що в умовах постійної російської загрози кожен українець, в тому числі угорського походження, зобов'язаний захищати свої домівки, життя своїх рідних і суверенітет своєї держави,

– сказав Тихий

Тихий додав, що спроби використати окремі випадки у політичних цілях шкодять відносинам між Києвом і Будапештом. Він також закликав Угорщину утриматися від спекуляцій.

"Якщо Угорщина справді занепокоєна долею юридичних угорців, які мешкають в Україні, то доцільно було б їм зосередити зусилля на впливі, на Росію, щоб та припинила для початку обстріли, а потім і агресію", – наголосив речник МЗС.

Деталі інциденту

Угорщина заявила, що на Закарпатті військові ТЦК нібито схопили 45-річного угорця, побили залізним прутом і наступного дня відправили до тренувального табору.

За однією з версій, він знепритомнів у таборі. Звідти чоловіка начебто доправили до психілікарні, де 6 липня зафіксували його смерть.

За іншою версією, він сам попросився до лікарні, бо нібито вважав себе "психічно недієздатним". Причиною смерті названо тромбоз, що нібито виник через побої.

У Сухопутних військах підтвердили, що загиблий проходив службу в одному з підрозділів та був громадянином України. За даними судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок тромбоемболії легеневої артерії без ознак тілесних ушкоджень чи слідів насильства.