Тем временем главу районного ТЦК будут судить за превышение полномочий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.
Что решили прокуроры относительно незаконной мобилизации?
Инцидент произошел в селе Сасов на Львовщине.
В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчину призвали на службу с нарушением требований закона. На его иждивении находился отец с I группой инвалидности. Никаких других родственников, которые могли бы ухаживать за ним, не было.
"Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", – заявили в прокуратуре.
Также началось расследование в отношении действий должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП.
На временно исполняющего обязанности руководителя составили админпротокол. Материалы направили в суд.
Детали незаконной мобилизации жителя Львовщины
- Инцидент произошел в сентябре. 44-летний мужчина не успел вовремя продлить отсрочку. Задержка возникла из-за реорганизации управления социальной защиты.
- 18 сентября мужчина пошел в ТЦК, но оттуда его уже не отпустили, несмотря на наличие других документов, которые подтверждали состояние его 82-летнего отца.
- В военкомате мобилизованного заставили пройти психологический тест, а затем без всяких объяснений отправили на учебный полигон.
- Телефон и паспорт у него забрали еще на входе, но вечером ему еще позволили позвонить старосте, чтобы сказать, где ключи от дома, в котором остался парализованный отец. Сам староста даже приезжал в ТЦК, но его там даже не захотели не слушать.
- Впоследствии мобилизованного отпустили и дали 10 дней, чтобы оформить отсрочку.