Тем временем главу районного ТЦК будут судить за превышение полномочий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Что решили прокуроры относительно незаконной мобилизации?

Инцидент произошел в селе Сасов на Львовщине.

В Офисе генпрокурора рассказали, что мужчину призвали на службу с нарушением требований закона. На его иждивении находился отец с I группой инвалидности. Никаких других родственников, которые могли бы ухаживать за ним, не было.

"Благодаря слаженным действиям прокуроров, командования воинской части и местных органов власти вопрос об увольнении мужчины с военной службы по семейным обстоятельствам был решен в кратчайшие сроки", – заявили в прокуратуре.

Также началось расследование в отношении действий должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП.

На временно исполняющего обязанности руководителя составили админпротокол. Материалы направили в суд.

Детали незаконной мобилизации жителя Львовщины