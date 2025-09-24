Кроме того, некому теперь заботиться и о большом хозяйстве: двух коровах, трех быках, утках, курах, котах и собаках. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на репортаж hromadske от 23 сентября.

Смотрите также Есть существенная разница: кто может получить отсрочку, а кого бронируют от мобилизации

Почему ТЦК мобилизовал Владимира Малицкого?

По словам делопроизводителя Золочевского городского совета Веры Александрович, отсрочка от мобилизации из-за ухода за больным отцом у 44-летнего Владимира Малицкого действовала до 6 августа. Мужчина возобновлял ее каждые 3 месяца, в соответствии с продлением военного положения, но на этот раз не успел.

Староста села Михаил Гетьманчик объяснил, что произошло это из-за задержки с выдачей справки о получении государственной помощи по уходу за человеком с первой группой инвалидности. Причиной этого называют реорганизацию управления социальной защиты, когда с 1 июля администрирование социальных выплат перешло от структур Минсоцполитики в Пенсионный фонд.

Однако в других документах, с которыми мужчина пришел в ТЦК, было указано о состоянии его отца и необходимом уходе. Там этих документов не приняли и отпустили его домой, а позже прислали повестку по почте.

Так что 18 сентября Владимир Малицкий пошел в Золочевский районный ТЦК за повесткой и оттуда домой уже не вернулся. По словам старосты, на следующий день необходимую справку донесли, но в ТЦК ее уже не приняли.

ТЦК мобилизовал единственного сына лежачего отца: смотрите видео

Как это объясняет адвокат?

Адвокат Роман Лихачев объяснил для hromadske, что согласно законодательству, для продолжения отсрочки необходимо подать соответствующее заявление. Поэтому в этом случае ТЦК имело правовые основания мобилизовать мужчину из-за отсутствия заявления или необходимого документа на продление отсрочки.

К слову, как оформить отсрочку для ухода за женой с инвалидностью и что делать в случае отказа ТЦК – читайте в материале 24 Канала.

ТЦК часто использует то, что человек формально имеет право на отсрочку, но не подал вовремя заявление, значит, его можно мобилизовать... Возможно какого-то документа не хватало,

– подчеркнул Лихачев.

Он также добавил, что самый простой вариант теперь – подать заявление на увольнение по обстоятельствам, а именно уходе за отцом с инвалидностью. "Он подаст необходимые документы и через месяц будет уволен", – говорит адвокат.

По его словам, на практике такие ситуации с продлением отсрочки бывают часто – сначала у человека не принимают документы, а потом мобилизуют, потому что он уже не успел их подать.

Сейчас журналисты ожидают ответа от Львовского областного ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине: последние новости