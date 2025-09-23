Одним из таких случаев может стать уход за человеком с инвалидностью, однако оформление отсрочки по этому критерию имеет свои особенности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Геннадия Капралова для УНИАН.

Как оформить отсрочку для ухода за женой с инвалидностью?

Геннадий Капралов объяснил, что, согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют те военнообязанные, чьи жены являются лицами с инвалидностью. Важно, что в законе не уточняется, о какой именно группе инвалидности идет речь, поэтому основанием может быть и третья группа.

Для оформления отсрочки необходимо подготовить ряд документов, в частности:

свидетельство о браке, подтверждающее родственную связь;

справку МСЭК об установлении группы инвалидности;

справку о составе семьи.

Однако, как отметил адвокат, бывают случаи, когда даже при наличии всех необходимых документов и обновленного Резерв+ военнообязанным отказывают в отсрочке.

Если ТЦК отказывается предоставлять мужчине отсрочку на основании того, что его жена имеет третью группу инвалидности, и при этом с документами все в порядке, необходимо требовать письменный отказ. В дальнейшем его можно обжаловать в суде. Если суд примет решение в пользу военнообязанного, ТЦК будет обязан предоставить отсрочку,

– подчеркнул Капралов.

Таким образом, даже в случае необоснованного отказа в отсрочке из-за инвалидности третьей группы есть юридические механизмы, которые позволяют защитить свои права.

По каким критериям можно еще оформить отсрочку от мобилизации?