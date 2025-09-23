Одним из таких случаев может стать уход за человеком с инвалидностью, однако оформление отсрочки по этому критерию имеет свои особенности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Геннадия Капралова для УНИАН.
Как оформить отсрочку для ухода за женой с инвалидностью?
Геннадий Капралов объяснил, что, согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку имеют те военнообязанные, чьи жены являются лицами с инвалидностью. Важно, что в законе не уточняется, о какой именно группе инвалидности идет речь, поэтому основанием может быть и третья группа.
Для оформления отсрочки необходимо подготовить ряд документов, в частности:
- свидетельство о браке, подтверждающее родственную связь;
- справку МСЭК об установлении группы инвалидности;
- справку о составе семьи.
Однако, как отметил адвокат, бывают случаи, когда даже при наличии всех необходимых документов и обновленного Резерв+ военнообязанным отказывают в отсрочке.
Если ТЦК отказывается предоставлять мужчине отсрочку на основании того, что его жена имеет третью группу инвалидности, и при этом с документами все в порядке, необходимо требовать письменный отказ. В дальнейшем его можно обжаловать в суде. Если суд примет решение в пользу военнообязанного, ТЦК будет обязан предоставить отсрочку,
– подчеркнул Капралов.
Таким образом, даже в случае необоснованного отказа в отсрочке из-за инвалидности третьей группы есть юридические механизмы, которые позволяют защитить свои права.
По каким критериям можно еще оформить отсрочку от мобилизации?
Юристы объяснили, что некоторые категории мужчин призывного возраста могут получить отсрочку, в частности, по ухода за близкими родственниками. Для получения отсрочки надо предоставить справку о необходимости лица в постоянном уходе.
Адвокаты также отметили, что гражданин имеет право получить отсрочку от мобилизации, даже если он не имеет актуального заключения военно-врачебной комиссии. Ведь оформление освобождения от службы и прохождение ВВК – это два разных не связанных между собой вопроса.
Также украинское правительство изменило правила получения отсрочки от прохождения военной службы, в частности для категорий соискателей образования и работников высших учебных заведений. Кабмин ввел дополнительные ограничения для этого.