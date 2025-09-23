Одним із таких випадків може стати догляд за людиною з інвалідністю, однак оформлення відстрочки за цим критерієм має свої особливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Геннадія Капралова для УНІАН.

Як оформити відстрочку для догляду за дружиною з інвалідністю?

Геннадій Капралов пояснив, що, згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають ті військовозобов'язані, чиї дружини є особами з інвалідністю. Важливо, що в законі не уточнюється, про яку саме групу інвалідності йдеться, тож підставою може бути й третя група.

Для оформлення відстрочки необхідно підготувати низку документів, зокрема:

свідоцтво про шлюб, що підтверджує родинний зв'язок;

довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності;

довідку про склад сім'ї.

Однак, як зауважив адвокат, трапляються випадки, коли навіть за наявності всіх необхідних документів та оновленого Резерв+ військовозобов'язаним відмовляють у відстрочці.

Якщо ТЦК відмовляється надавати чоловікові відстрочку на підставі того, що його дружина має третю групу інвалідності, і при цьому з документами все гаразд, необхідно вимагати письмову відмову. Надалі її можна оскаржити в суді. Якщо суд ухвалить рішення на користь військовозобов'язаного, ТЦК буде зобов'язаний надати відстрочку,

– підкреслив Капралов.

Таким чином, навіть у випадку необґрунтованої відмови у відстрочці через інвалідність третьої групи є юридичні механізми, які дозволяють захистити свої права.

За якими критеріями можна ще оформити відстрочку від мобілізації?