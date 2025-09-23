Одним із таких випадків може стати догляд за людиною з інвалідністю, однак оформлення відстрочки за цим критерієм має свої особливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Геннадія Капралова для УНІАН.

Як оформити відстрочку для догляду за дружиною з інвалідністю?

Геннадій Капралов пояснив, що, згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають ті військовозобов'язані, чиї дружини є особами з інвалідністю. Важливо, що в законі не уточнюється, про яку саме групу інвалідності йдеться, тож підставою може бути й третя група.

Для оформлення відстрочки необхідно підготувати низку документів, зокрема:

  • свідоцтво про шлюб, що підтверджує родинний зв'язок;
  • довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності;
  • довідку про склад сім'ї.

Однак, як зауважив адвокат, трапляються випадки, коли навіть за наявності всіх необхідних документів та оновленого Резерв+ військовозобов'язаним відмовляють у відстрочці.

Якщо ТЦК відмовляється надавати чоловікові відстрочку на підставі того, що його дружина має третю групу інвалідності, і при цьому з документами все гаразд, необхідно вимагати письмову відмову. Надалі її можна оскаржити в суді. Якщо суд ухвалить рішення на користь військовозобов'язаного, ТЦК буде зобов'язаний надати відстрочку,
– підкреслив Капралов.

Таким чином, навіть у випадку необґрунтованої відмови у відстрочці через інвалідність третьої групи є юридичні механізми, які дозволяють захистити свої права.

За якими критеріями можна ще оформити відстрочку від мобілізації?

  • Юристи пояснили, що деякі категорії чоловіків призовного віку можуть отримати відстрочку, зокрема, щодо догляду за близькими родичами. Для отримання відстрочки треба надати довідку про потребу особи в постійному догляді.

  • Адвокати також зазначили, що громадянин має право отримати відстрочку від мобілізації, навіть якщо він не має актуального висновку військово-лікарської комісії. Адже оформлення звільнення від служби та проходженя ВЛК – це два різні не пов'язані між собою питання.

  • Також український уряд змінив правила отримання відстрочки від проходження військової служби, зокрема для категорій здобувачів освіти та працівників вищих навчальних закладів. Кабмін увів додаткові обмеження для цього.