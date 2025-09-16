Про це пише 24 Канал з посиланням на адвокатку Дар'ю Тарасенко.

Чи можна оформити бронювання без актуального висновку ВЛК?

Іноді оформлення відстрочки збігається в часі з проходженням ВЛК. Однак це не означає, що медичний огляд є обов'язковою умовою для оформлення звільнення від мобілізації.

За словами адвокатки, службовці ТЦК та СП не можуть заборонити подати заяви на відстрочку через те, що людина, яка на неї претендує, не пройшла ВЛК.

Власне, єдина причина, з якої в прийнятті заяви може бути відмовлено, - непред'явлення військово-облікового документа (паперового або електронного). Навіть неповнота пакету документів не може бути підставою для відмови у прийнятті заяви,

– повідомила Тарасенко.

Так само як відмовити у поданні заяви на відстрочку, комісія не може зупиняти її розгляд до завершення процедури проходження ВЛК.

Звичайно, ТЦК можуть направити людину на ВЛК, але вже після того, як заява на відстрочку була подана. Однак така норма діє тільки для обмежено придатних громадян або тимчасово непридатних зі спливом строку.

Як пише ресурс Kadrolend, суди дедалі частіше скасовують відмови ТЦК у відстрочці через непроходження військово-лікарської комісії. Якщо людина має законні підстави для звільнення від служби, то відмова їй є протиправною. Є щонайменше три випадки в судові практиці, коли вдалося довести, що для розгляду питання про надання відстрочки дані про придатність військовозобов’язаного не вимагається.

Варто зазначити! Ухвалені зміни до Постанови №560 передбачають, що військовозобовʼязані, у яких строк дії відстрочки не завершився, не направляються на ВЛК, крім випадків, коли така людина йде на військову службу за контрактом, або була визнана обмежено придатною та не проходила повторний медичний огляд (за винятком тих, хто визнаний особами з інвалідністю), або самостійно виявила бажання пройти медичний огляд.



Тобто направити на ВЛК можуть людину з відстрочкою лише у випадку її бажання, або якщо обмежено придатний громадянин не пройшов огляд до 5 червня.

Як діяти, якщо відправили на ВЛК під час дії відстрочки?

За таких умов громадянин може написати заяву на ім'я голови ВЛК, про те, що згідно зі змінами він не повинен проходити огляд.

