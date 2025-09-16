Вимоги до бронювання працівників?
Підприємства зможуть бронювати своїх працівників від мобілізації лише за умови виплати їм середньої зарплати не менше 21 617,5 гривень. Такі дані містяться в проєкті держбюджету-2026, повідомляє 24 Канал.
Документ також передбачає підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2026 року – з 8 000 гривень до 8 647 гривень.
Водночас урядова постанова №1332 від 22 листопада 2024 року встановлює, що для бронювання працівників компанії повинні забезпечувати середній заробіток на рівні не менше 2,5 мінімальних зарплат, і ця умова має виконуватися вподовж усього періоду бронювання.
Прожитковий мінімум зросте?
Крім того, з 1 січня 2026 року зросте прожитковий мінімум – до 3 209 гривень. Для основних соціальних груп він становитиме:
- для дітей до 6 років – 2 817 гривень;
- від 6 до 18 років – 3 512 гривень;
- для працездатних осіб – 3 328 гривень.
До слова, у проєкті бюджету на 2026 рік закладено курс 45,6 гривень/USD, інфляцію на рівні 9,9% (грудень до грудня) та зростання ВВП 2,4%.
Що відомо про бронювання працівників?
- Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє 100% бронювання працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах, якщо там працюють державні електронні ресурси.
- Також було збільшено обсяг бронювання для критично важливих підприємств біля фронту з 50% до 100%.
- Зауважимо, що у Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати право на відстрочку від мобілізації студентам, яким виповнилося 25 років.