Оскарження у судах також не допомогло. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Судово-юридичну газету.

Чому сімейні обставини не є підставою для виїзду за кордон?

Справа позивача тягнулася майже 3 роки – із зими 2022 року.

Чоловік вимагав визнати бездіяльність прикордонників протиправною та скасувати рішення про відмову у виїзді за кордон.

Він мав на меті взяти участь у весільній церемонії доньки та владнати сімейні обставини після смерті батька-військового, який загинув на Донеччині під час артобстрілу.

Суд першої інстанції визнав дії прикордонників протиправними, але у задоволенні інших вимог відмовив "через недостатні документальні підтвердження".

А от Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення повністю. Він пояснив, що чоловік не надав документів, які б підтверджували його право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, апеляційна інстанція наголосила: оскаржуване рішення про заборону виїзду (яке було прийнято наприкінці серпня 2022 року) продиктовано відсутністю підстав, які дають право перетинати державний кордон, оскільки позивач не зміг надати необхідні документи для пред'явлення в пункті пропуску,

Окрім того, суд зазначив, що ДПСУ пояснила, що перетин кордону здійснюється лише за умови проходження контролю та з дозволу уповноважених службових осіб.

Після цього позивач вирішив звернутися до Верховного Суду, аргументувавши, що рішення прикордонників обмежило його конституційне право на вільне пересування.

Але скаргу відхилили, а дії прикордонників визнали законними. Ключовим моментом було те, що позивач не надав документального підтвердження того, що він має відстрочку або звільнення від призову.

Суд наголосив, що без цих документів держава не може дозволити виїзд, навіть у випадку вагомих сімейних обставин. Тож шанси на це нульові.

Також зазначається, що Верховний Суд звернув увагу на те, що Україна офіційно повідомила про тимчасовий відступ від окремих міжнародних зобов'язань через воєнний стан, зокрема щодо свободи пересування.

"Водночас навіть в умовах війни держава зобов'язана діяти в межах Конституції та законів і поважати права людини. Суд підкреслив, що баланс між правами громадян і потребами національної безпеки має досягатися у спосіб, який відповідає принципу верховенства права. В умовах воєнного стану обмеження права на виїзд були виправдані пріоритетом публічного інтересу та не були свавільними", – цитує видання справу.

