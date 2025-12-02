Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення юристки Тетяни Козян.

Як отримати відстрочку по догляду за літніми родичами?

Якщо у бабусі чи дідуся немає встановленої інвалідності, оформити відстрочку по догляду неможливо. Наявність цього статусу є обов'язковою умовою для застосування підстави.

Право на відстрочку пов'язане з фактом спорідненості та з офіційним статусом інвалідності у літнього родича. Догляд має бути постійним, а військовозобов'язаний — єдиною людиною, яка може його забезпечити. Якщо є інші родичі першого ступеня, ТЦК вимагатиме доказів, що вони не можуть доглядати за літньою людиною.

Для оформлення відстрочки потрібен такий пакет документів:

Документи, що підтверджують родинні зв'язки та ступінь спорідненості.

Акт встановлення факту догляду — його видає територіальна громада після перевірки умов проживання та підтвердження, що військовозобов'язаний дійсно здійснює догляд.

Документи, що підтверджують інвалідність — висновки МСЕК або довідки ЕКОПФО (з 2025 року), пенсійне посвідчення, медичні виписки.

Докази відсутності інших родичів, які доглядають — виписки з реєстрів, медичні документи, рішення судів.

Висновок ЛКК з лікарні – підтверджує, що літня людина не здатна себе обслуговувати.

Без повного комплексу доказів ТЦК майже завжди ухвалює рішення на користь відмови. Крім того, у кожній ситуації перелік необхідних документів може відрізнятися, залежно від конкретних обставин (наприклад, стан здоров'я родичів, або наявності інших членів сім'ї, які могли б забезпечувати догляд).

Юристка пояснила, що для того, аби оформити відстрочку, після збору всіх документів потрібно подати заяву до ЦНАПу за місцем реєстрації. Якщо відтермінування схвалено – інформація з'являється в застосунку "Резерв+", у разі ж відмови заявнику надходить повідомлення на електронну пошту.

Козян нагадала, що з 2025 року оформлення інвалідності проводиться через систему ЕКОПФО (Експертні комісії з оцінки повсякденного функціонування особистості), яка замінила МСЕК з 1 січня 2025 року. Тому тільки після отримання офіційного статусу інвалідності можна подавати документи на відстрочку.

Які проблеми можуть бути з оформленням відстрочки?