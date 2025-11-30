Чому у системі трапляються такі казуси та що робити у подібних ситуаціях, розповідає 24 Канал із посиланням на адвоката Андрія Карпенка.

Чому чоловіку відмовили в оформленні відстрочки?

Чоловік, який має право на відстрочку від мобілізації через дитину з інвалідністю, зіштовхнувся із технічною проблемою у Резерв+. Він розповів, що ще восени соцслужби перевіряли актуальність даних та підтвердили їхню наявність у Центральній базі інвалідності. Попри це, на початку листопада система Резерв+ відмовила у продовжені відстрочки, зазначивши, що реєстри не містять відомостей про інвалідність його дитини.

Водночас чоловік припускає, що такий збій міг виникнути через подання дубліката свідоцтва про народження, адже його оригінал зберігається у матері дитини, яка наразі перебуває за кордоном.

Адвокат запевняє, що дублікати документів рідко стають проблемою, однак якщо при внесенні оновлених документів була допущена помилка, сервіс може "не побачити" дитину або її статус.

В таких випадках юрист радить:

оновити застосунок Резерв+,

повторити запит,

перевірити дані в Електронному кабінеті особи з інвалідністю,

в разі потреби звернутись до соцзахисту для корегування даних.

Також Карпенко підкреслює важливий нюанс – строк дії документа про інвалідність. Якщо термін закінчився, а особа з інвалідністю не пройшла повторний огляд, система автоматично блокує можливість оформити відстрочку до оновлення медичних даних.

Юрист додає, що якщо в системі дані дитини пропали, фахівець соцзахисту чи ЦНАП має звірити всі дані – серію й номер свідоцтва, реквізити медичних документів, дати оглядів та термін дії інвалідності. Найчастіше проблема полягає у технічній помилці або невірно внесених цифрах, які й створюють перепони при оформленні відстрочки.

Куди звертатись в разі відмови у відстрочці через інвалідність дитини?

Фахівець пояснює, що в такому разі потрібно звернутись до ЦНАПу та подати документи в паперовому вигляді. За його словами, це надійний спосіб захистити свої права, адже навіть якщо електронні реєстри працюють зі збоями, паперове рішення ТЦК має юридичну силу та залишатиметься чинним.

Під час подачі документів потрібно мати:

свідоцтво про народження або ID-картку дитини,

РНОКПП дитини (за наявності),

РНОКПП одного з батьків,

пенсійне посвідчення (за наявності),

медичний висновок або довідку МСЕК залежно від віку дитини,

якщо дитина повнолітня – довідка до акта огляду МСЕК (форма № 157-1/о),

витяг про місце проживання.

