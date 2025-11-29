Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Зазначимо, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 3 лютого 2026 року.
Кого торкнеться мобілізація з 1 грудня?
Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", людей з інвалідністю не призивають навіть під час воєнного стану. Закон не розрізняє групи, бо сама наявність статусу дає право на відстрочку.
Мобілізація можлива, якщо людина з інвалідністю сама виявить бажання служити. За відсутності серйозних медичних протипоказань чоловік може укласти контракт і вступити до лав ЗСУ за власною ініціативою.
Мобілізувати можуть і людину з інвалідністю, якщо вона має цей статус, але не оформила відстрочку. Ще з листопада перше оформлення здійснюють через ЦНАП, який сам передає необхідні документи до ТЦК.
А от подальші етапи, згідно з оприлюдненою інформацією, вирішуються без особистої участі громадянина. І вже у разі схвалення, підтвердження з'явиться у застосунку "Резерв+" приблизно через тиждень.
Термін відстрочки визначає стан здоров’я – одні залишаються непризовними постійно, інші громадяни проходять огляд щороку чи частіше. Якщо повторна комісія визнає чоловіка придатним, відстрочку скасовують.
Зазначимо, що у вищезгаданому застосунку "Резерв+" відстрочка за інвалідністю продовжується автоматично. Якщо ж підстави не змінилися, користувач просто отримує повідомлення про її подовження.
Кого можуть призвати загалом?
Мобілізації у грудні підлягають певні категорії осіб, зокрема, серед них насамперед є чоловіки 25 – 60 років без досвіду служби, які придатні за станом здоров'я, а також не мають відстрочки від проходження служби.
Також це стосується чоловіків 18 – 60 років, які проходили строкову службу, мають статус військовозобов'язаного або перебувають в офіцерському резерві. При цьому вони повинні бути придатними до служби.
Це стосується і тих, хто раніше був знятий з обліку за станом здоров'я, але потім визнаний придатним повторно, а також осіб зі статусом "обмежено придатний", якщо ВЛК визнає їх придатними до військової служби.