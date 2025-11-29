Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Зазначимо, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 3 лютого 2026 року.

Дивіться також Що змінить новий розподіл у війську і куди потраплятимуть новобранці

Кого торкнеться мобілізація з 1 грудня?

Згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", людей з інвалідністю не призивають навіть під час воєнного стану. Закон не розрізняє групи, бо сама наявність статусу дає право на відстрочку.

Мобілізація можлива, якщо людина з інвалідністю сама виявить бажання служити. За відсутності серйозних медичних протипоказань чоловік може укласти контракт і вступити до лав ЗСУ за власною ініціативою.

Мобілізувати можуть і людину з інвалідністю, якщо вона має цей статус, але не оформила відстрочку. Ще з листопада перше оформлення здійснюють через ЦНАП, який сам передає необхідні документи до ТЦК.

А от подальші етапи, згідно з оприлюдненою інформацією, вирішуються без особистої участі громадянина. І вже у разі схвалення, підтвердження з'явиться у застосунку "Резерв+" приблизно через тиждень.

Термін відстрочки визначає стан здоров’я – одні залишаються непризовними постійно, інші громадяни проходять огляд щороку чи частіше. Якщо повторна комісія визнає чоловіка придатним, відстрочку скасовують.

Зазначимо, що у вищезгаданому застосунку "Резерв+" відстрочка за інвалідністю продовжується автоматично. Якщо ж підстави не змінилися, користувач просто отримує повідомлення про її подовження.

Кого можуть призвати загалом?