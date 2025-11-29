Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН. Отметим, что военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 3 февраля 2026 года.

Кого коснется мобилизация с 1 декабря?

Согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", людей с инвалидностью не призывают даже во время военного положения. Закон не различает группы, потому что само наличие статуса дает право на отсрочку.

Мобилизация возможна, если человек с инвалидностью сам изъявит желание служить. При отсутствии серьезных медицинских противопоказаний человек может заключить контракт и вступить в ряды ВСУ по собственной инициативе.

Мобилизовать могут и человека с инвалидностью, если он имеет этот статус, но не оформил отсрочку. Еще с ноября первое оформление осуществляют через ЦНАП, который сам передает необходимые документы в ТЦК.

А вот дальнейшие этапы, согласно обнародованной информации, решаются без личного участия гражданина. И уже в случае одобрения, подтверждение появится в приложении "Резерв+" примерно через неделю.

Срок отсрочки определяет состояние здоровья – одни остаются непризывными постоянно, другие граждане проходят осмотр ежегодно или чаще. Если повторная комиссия признает мужчину годным, отсрочку отменяют.

Отметим, что в вышеупомянутом приложении "Резерв+" отсрочка по инвалидности продолжается автоматически. Если же основания не изменились, пользователь просто получает сообщение о ее продлении.

Кого могут призвать в целом?