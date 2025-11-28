26 листопада, після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, президент оголосив про вирішення питання справедливого розподілу особового складу між бригадами, яке давно назріло. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Яким буде справедливий розподіл у війську?

Станом на сьогодні окремі підрозділи отримують значно більше поповнення, тоді як інші бригади залишаються недоукомплектований, що унеможливлює належну ротацію та виснажує особовий склад. Тому й лінія фронту стає не суцільною, і ворогу легше просочити крізь наші позиції, як це вже було на кількох ділянках фронту, зокрема на Запорізькому напрямку.

Питання нової системи комплектування, зокрема можливість збільшення ротацій, також має хоча б частково вирішити питання самовільного залишення частин, проблеми – яка також дуже гостро стоїть на порядку денному.

Ініціатива щодо нового принципу комплектування виходить від заступника керівника Офісу Президента, полковника Павла Паліси, який разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим відповідальний за імплементацію змін.

Загалом нова система передбачає, що кожна бригада отримує визначену кількість військових щомісячно. Це має забезпечити прогнозованість, рівність, можливість проведення ротацій, а також загальне зниження виснаження серед особового складу.

Чи можливо це? З огляду на нинішні темпи мобілізації – так. З офіційних заяв звучить цифра до 30 тисяч мобілізованих щомісяця, і цього має бути достатньо для планового поповнення всіх частин.

Важливо, що ця ініціатива передбачає й забезпечення якості мобілізованих. З цією метою буде масштабуватися практика, коли бригади самостійно проводять базову загальновійськову підготовку. Перевага такого підходу полягає у тому, що новобранець одразу потраплятиме до своєї частини, де проходитиме підготовку й з перших днів буде інтегрований у бойовий колектив.

Зазначені зміни в разі їх успішного проведення дозволять забезпечити рівномірне надходження новобранців до бригад. При цьому командування збереже можливість розподілу частини мобілізованих під стратегічні завдання.

Нагадую, що окрім мобілізації, в Україні діє система рекрутингу до Сил оборони. Це саме той формат, коли людина самостійно може обрати собі підрозділ та посаду, що буде відповідати її цивільним навичкам. Наприклад, 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького наразі шукає бойових медиків, гранатометників, операторів РЕБ, кухарів, водіїв, електриків. Дізнатися більше можна – за посиланням.