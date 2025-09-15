Що чекає на них далі – читайте в матеріалі 24 Каналу. Місця, де можна проходити військову службу, розкриває Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, а також передбачає постанова КМУ 560.
Де служать після навчального табору?
Мобілізованих рекрутів направляють у навчальні центри, де підтверджують встановлений рішенням військово-лікарської комісії стан здоров'я, або ж повертають у ТЦК.
Після закінчення навчання військових відправляють служити в підрозділи, де необхідне комплектування або доукомплектування, зокрема до:
- з'єднань, військових частин, установ, організацій;
- вищих військових навчальних закладів;
- військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
- навчальних частин (центрів);
- правоохоронних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- інших утворених відповідно до законів України військових формувань.
Зверніть увагу! Залежно від стану здоров'я та навичок, військовозобов'язаних можуть розподілити у тилові, інженерні, логістичні підрозділи тощо. Однак єдиної інструкції не існує.
Нагадаємо, 1 вересня для студентів в Україні почалася обов'язкова базова загальновійськова підготовка. Її проводитимуть для чоловіків віком 18 – 25 років протягом 90 днів у вищих навчальних закладах або військових центрах.
Мобілізація в Україні: останні новини
- З 1 вересня представники ТЦК та СП зобов'язані використовувати боді-камери, записи з яких зберігатимуться на сервері протягом 30 днів, але цей термін може бути подовжено за певних умов.
- 1 вересня КМУ ухвалив постанову, згідно з якою повістки тепер зможуть друкувати Міноборони, обласні ТЦК і поліграфічні підприємства, а надіслана поштою повістка буде вважатися врученою.
- 10 вересня український уряд упорядкував роботу військово-лікарських комісій, запровадивши єдиний стандарт огляду. Він поширюватиметься й на силові структури.