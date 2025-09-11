Йдеться про забезпечення єдиного стандарту огляду для всіх Сил оборони. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.
Що відомо про єдиний стандарт огляду ВЛК?
Відтепер дія правил військово-лікарської експертизи ЗСУ поширюватиметься на:
- Службу безпеки України;
- Службу зовнішньої розвідки;
- Державну прикордонну службу України;
- Національну гвардію України;
- Управління державної охорони України.
Усі вони будуть користуватимуться єдиним Розкладом хвороб для визначення придатності до служби.
Медогляди для військових цих органів проводитимуть у власних медзакладах, а якщо їх немає – у цивільних лікарнях за договорами.
Також уряд спростив проходження медичних і військово-лікарських експертиз, зокрема дистанційно, для військових і постраждалих, які довго лікуються за кордоном (12 місяців і більше) й не можуть пройти експертизу в Україні.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Законодавство централізувало друк повісток – тепер це робитимуть Міноборони, обласні ТЦК (а також Київський міський ТЦК) і державні підприємства, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки в поліграфічній галузі.
- З 1 вересня представники ТЦК та СП зобов'язані використовувати боді-камери, записи з яких зберігатимуться на сервері протягом 30 днів, але цей термін може бути подовжено за певних умов.
- Мобільний застосунок Резерв+ тепер дозволяє оплачувати штрафи за 9 видів порушень правил військового обліку, зокрема за неявку за повісткою і відмову від проходження ВЛК.