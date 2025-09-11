Речь идет об обеспечении единого стандарта осмотра для всех Сил обороны. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что известно о едином стандарте осмотра ВВК?

Отныне действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ будет распространяться на:

Службу безопасности Украины;

Службу внешней разведки;

Государственную пограничную службу Украины;

Национальную гвардию Украины;

Управление государственной охраны Украины.

Все они будут пользоваться единым Расписанием болезней для определения пригодности к службе.

Медосмотры для военных этих органов будут проводить в собственных медучреждениях, а если их нет – в гражданских больницах по договорам.

Также правительство упростило прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в частности дистанционно, для военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и более) и не могут пройти экспертизу в Украине.

