Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Какие правила видеофиксации?

В Минобороны подчеркнули, что использование боди-камер участниками групп оповещения уже урегулировано законодательно. Министерство утвердило специальную Инструкцию, которая детально регламентирует порядок работы с камерами и устанавливает единые стандарты. Она, в частности, предусматривает, что:

Уполномоченный представитель ТЦК и СП, который использует камеру, обязан сообщать об этом лиц, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация.

Запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения.

Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных потребностей (прием пищи и т.д.).

При осуществлении видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом). В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий, военнослужащий может держать портативный видеорегистратор в руках.

Участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

Что известно о контроле и ответственности?

После завершения работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу, которое назначается отдельным приказом из числа должностных лиц ТЦК и СП. Тот будет проверять их целостность и функциональность, а также осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.

Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ – такая архитектура будет нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы,

– отметили в Минобороны.

Известно, что срок хранения записей на сервере ВСП ВСУ составит 30 дней с даты загрузки. Но этот срок может быть увеличен в случае:

использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;

при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;

при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;

фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК и СП;

других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, при проведении служебных расследований.

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что контроль за использованием видеорегистраторов, будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а по информации, полученной с их помощью – непосредственно руководитель центра комплектования.

В свою очередь, нарушение правил использования технических средств фиксации влечет за собой дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.

Мобилизация в Украине: что известно о последних новостях?