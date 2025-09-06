Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Какие правила видеофиксации?
В Минобороны подчеркнули, что использование боди-камер участниками групп оповещения уже урегулировано законодательно. Министерство утвердило специальную Инструкцию, которая детально регламентирует порядок работы с камерами и устанавливает единые стандарты. Она, в частности, предусматривает, что:
- Уполномоченный представитель ТЦК и СП, который использует камеру, обязан сообщать об этом лиц, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация.
- Запись начинается с момента начала выполнения представителями ТЦК и СП служебных обязанностей по осуществлению мероприятий оповещения.
- Видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных потребностей (прием пищи и т.д.).
- При осуществлении видеофиксации портативный видеорегистратор закрепляется на форменной одежде военнослужащего (на груди или иным способом). В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий, военнослужащий может держать портативный видеорегистратор в руках.
- Участникам групп оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.
Что известно о контроле и ответственности?
После завершения работы представители групп оповещения будут передавать устройства ответственному лицу, которое назначается отдельным приказом из числа должностных лиц ТЦК и СП. Тот будет проверять их целостность и функциональность, а также осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер.
Администрировать сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ – такая архитектура будет нивелировать риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы,
– отметили в Минобороны.
Известно, что срок хранения записей на сервере ВСП ВСУ составит 30 дней с даты загрузки. Но этот срок может быть увеличен в случае:
- использования записей в уголовных производствах или по делам об административных правонарушениях в качестве источников доказательств;
- при рассмотрении жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей при осуществлении их полномочий;
- при предоставлении информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;
- фиксации чрезвычайных событий с участием личного состава ТЦК и СП;
- других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, при проведении служебных расследований.
Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что контроль за использованием видеорегистраторов, будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а по информации, полученной с их помощью – непосредственно руководитель центра комплектования.
В свою очередь, нарушение правил использования технических средств фиксации влечет за собой дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы.
К слову, в июле 2025 года в мобильном приложении Резерв+ появилась возможность платить штраф за неуточнение данных вовремя. В сентябре функционал расширили: теперь онлайн можно оплатить штрафы за 9 видов нарушений правил воинского учета.
С 22 августа 2025 года вступили в силу изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. В частности, расширяется круг лиц, на которых распространяется Положение. Отныне оно охватывает и военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации.
13 августа Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных по представлению Минэкономики. Если раньше предприятия могли бронировать только 50% военнообязанных сотрудников, то теперь на прифронтовых территориях этот показатель удвоен.