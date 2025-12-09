Об этом сообщил Владимир Зеленский, пишет 24 Канал.

Есть ли прогресс в проработке мирного плана?

Президент Зеленский сообщил, что сегодня, 9 декабря, украинской делегации удалось обсудить итоги ряда дипломатических встреч в Лондоне с советниками нацбезопасности ведущих европейских стран.

Зеленский отметил, что украинская команда активно работает над доработкой мирного плана. По его словам Украина вместе с европейскими партнерами согласовала часть предложений относительно возможных шагов для завершения войны и готовится в ближайшее время представить наработанные документы США.

Вместе с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги как можно более работоспособными как можно скорее,

– сказал президент.

В то же время Зеленский добавил, что Киев стремится к настоящему миру и находится на постоянной связи с Вашингтоном. Однако прогресс все же зависит от готовности России идти на реальные шаги для прекращения жестокой войны.

Когда действительно стороны могут подписать мирное соглашение?

Несмотря на позитивно настроенные заявления лидеров по заключению мира в Украине политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что вряд ли можно разработать план для окончания войны, который одновременно удовлетворил бы и Россию, и Украину.

"Нет такого соглашения, которое сейчас может устроить всех. Возможно, условия для такого соглашения будут в начале весны или зимой – это оптимистический сценарий – но точно не сейчас", – подчеркнул военный.

В то же время Кит Келлог убежден, что процесс завершения российско-украинской войны уже "на финишной прямой". Есть только два важных спорных вопроса, которые несколько замедляют этот процесс – ЗАЭС и контроль над Донецкой областью.

