Об этом президент США сообщил в интервью изданию Politico, пишет 24 Канал.

В чем Трамп снова обвинил Зеленского?

В интервью, опубликованном во вторник, 9 декабря, Дональд Трамп заявил, что сейчас разработан новый документ мирного плана по завершению войны в Украине.

Он подчеркнул, что несколько украинских представителей якобы положительно восприняли главные тезисы документа, однако официального подтверждения таких реакций нет. В то же время президент США сделал акцент на том, что президент Украины еще не ознакомился с текстом мирного соглашения.

Было бы хорошо, если бы он его прочитал,
– сказал Трамп.

Издание отмечает, что во время своих последних выступлений президент США больше внимания уделяет теме войны в Украине, чем собственной предвыборной кампании.

Что на обвинения говорят в Украине?

  • Трамп и раньше критиковал Зеленского относительно мирного плана, в частности из-за того, что президент Украины якобы не ознакомился с документом. Однако такие заявления возмущают украинских чиновников.

  • Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко отметил, что поражен такими комментариями Трампа, мол, Зеленский "очень осторожен" в работе с важными документами.

  • Мережко утверждает, что президент Украины ответственно и внимательно относится ко всем важным материалам, особенно к мирному соглашению США. "Я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его", – подчеркнул глава комитета.