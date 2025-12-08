Подобные заявления Трампа вызвали удивление. Об этом председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко сообщил Sky News, передает 24 Канал.
Что сказали в Верховной Раде на такое заявление?
Мережко отметил, что был "мягко говоря, удивлен" словами Трампа, ведь хорошо знает, что президент Украины "очень осторожен" в работе с документами.
По его словам, Владимир Зеленский внимательно изучает все материалы, особенно такие важные, как предложенная американской стороной мирная инициатива.
Я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его,
– подчеркнул Мережко.
Мирный план: последние новости
Кремль требует радикальных изменений в мирном плане США в отношении Украины. Иначе, по словам советника Путина Ушакова, Россия не примет американское мирное предложение.
Умеров и Гнатов поедут в Европу, чтобы лично отчитываться президенту о переговорах с американцами. Зеленский планирует встречи в Лондоне и Брюсселе.
Европейские лидеры обеспокоены попытками США заключить мирное соглашение без серьезных гарантий безопасности для Украины. Европа стремится избежать ситуации, где ослабленный Зеленский будет вынужден согласиться на сдачу Донбасса.