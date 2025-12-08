Подобные заявления Трампа вызвали удивление. Об этом председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко сообщил Sky News, передает 24 Канал.

Читайте также "Его команда в восторге, а он – нет": Трамп заявил, что разочарован Зеленским

Что сказали в Верховной Раде на такое заявление?

Мережко отметил, что был "мягко говоря, удивлен" словами Трампа, ведь хорошо знает, что президент Украины "очень осторожен" в работе с документами.

По его словам, Владимир Зеленский внимательно изучает все материалы, особенно такие важные, как предложенная американской стороной мирная инициатива.

Я абсолютно уверен, что он ознакомился с этим планом и прочитал его,

– подчеркнул Мережко.

