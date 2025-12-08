Подібні заяви Трампа викликали здивування. Про це голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко повідомив Sky News, передає 24 Канал.
Що сказали у Верховній Раді на таку заяву?
Мережко наголосив, що був "м'яко кажучи, здивований" словами Трампа, адже добре знає, що президент України "дуже обережний" у роботі з документами.
За його словами, Володимир Зеленський уважно вивчає всі матеріали, особливо такі важливі, як запропонована американською стороною мирна ініціатива.
Я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом і прочитав його,
– підкреслив Мережко.
Мирний план: останні новини
Кремль вимагає радикальних змін у мирному плані США щодо України. Інакше, за словами радника Путіна Ушакова, Росія не прийме американську мирну пропозицію.
Умєров і Гнатов поїдуть до Європи, щоб особисто звітувати президенту про переговори з американцями. Зеленський планує зустрічі в Лондоні та Брюсселі.
Європейські лідери стурбовані спробами США укласти мирну угоду без серйозних гарантій безпеки для України. Європа прагне уникнути ситуації, де ослаблений Зеленський буде змушений погодитися на здачу Донбасу.