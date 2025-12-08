Подібні заяви Трампа викликали здивування. Про це голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко повідомив Sky News, передає 24 Канал.

Що сказали у Верховній Раді на таку заяву?

Мережко наголосив, що був "м'яко кажучи, здивований" словами Трампа, адже добре знає, що президент України "дуже обережний" у роботі з документами.

За його словами, Володимир Зеленський уважно вивчає всі матеріали, особливо такі важливі, як запропонована американською стороною мирна ініціатива.

Я абсолютно впевнений, що він ознайомився з цим планом і прочитав його,

– підкреслив Мережко.

