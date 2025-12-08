Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
Что сказал Трамп о Зеленском 8 декабря?
Журналисты спросили лидера США, какой следующий шаг будет в переговорах между Россией и Украиной? Трамп ответил странно.
Мы разговаривали с Путиным, и мы общались с украинскими лидерами, включая Зеленского. И должен сказать, я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это по состоянию на несколько часов назад. Его команда в восторге от этого, но он – нет,
– сказал Трамп.
Не понятно, что именно имеет в виду президент Америки. Возможно, речь о разговорах Умерова и Гнатова с Уиткоффом и Кушнером. Зеленский должен узнать о них, вероятно, в понедельник в Европе. Наша делегация уже направляется в Европу из США. Но никаких деталей или подтверждений Трамп, как и всегда, не привел. Поэтому остается только гадать, о чем идет речь.
По мнению Трампа, Россия согласна с этим предложением – хотя хотела бы получить всю Украину.
Россия, как я считаю, с этим согласна. Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, но он этого не читал,
– добавил он.
Новые заявления Трампа о Зеленском и Украине: смотрите видео
Интересно! Трамп сделал эти заявления на церемонии награждения в Кеннеди-центре. Среди награжденных – Сильвестр Сталлоне и вокалист группы KISS Джин Симмонс. Также выступал Андреа Бочелли, которого очень любит лидер США. Присутствующие очень хвалили Трампа.
А еще привлекает внимание то, что Трамп сначала не хотел отвечать на "политические" вопросы – журналисты сразу уточнили, что хотят узнать о мирных переговорах. Он сказал, что сегодня не время для этого и лучше сосредоточиться на награждении. Впрочем, позже начал разводиться, что завершил много войн и что много солдат погибают.
Сын Трампа также критикует Зеленского
Старший сын Дональда Трампа старший сын Дональда Трампа раскритиковал украинского президента. Мол, тот затягивает войну, потому что знает, что не выиграет выборы после нее. И вообще, Украина коррумпированнее России. А Трамп может выйти из переговорного процесса.
Медиа указали, что эти заявления звучали в Дохе, столице Катара. Трамп назвал Катар стратегическим союзником после того, как принял делегацию оттуда с ценными подарками.
И в целом – что республиканцы ищут способы надавить на Зеленского, чтобы склонить его к территориальным уступкам россиянам.