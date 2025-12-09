Про це повідомив Володимир Зеленський, пише 24 Канал.

Чи є прогрес в опрацюванні мирного плану?

Президент Зеленський повідомив, що сьогодні, 9 грудня, українській делегації вдалось обговорити підсумки низки дипломатичних зустрічей у Лондоні із радниками нацбезпеки провідних європейських країн.

Зеленський наголосив, що українська команда активно працює над допрацюванням мирного плану. За його словами Україна разом з європейськими партнерами узгодила частину пропозицій щодо можливих кроків для завершення війни та готується найближчим часом представити напрацьовані документи США.

Разом з американською стороною розраховуємо зробити можливі кроки якомога більш працездатними якомога швидше,

– сказав президент.

Водночас Зеленський додав, що Київ прагне справжнього миру і перебуває на постійному зв'язку із Вашингтоном. Однак прогрес все ж залежить від готовності Росії йти на реальні кроки для припинення жорстокої війни.

Коли дійсно сторони можуть підписати мирну угоду?

Попри позитивно налаштовані заяви лідерів щодо укладення миру в Україні політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що навряд чи можна розробити план для закінчення війни, який одночасно задовольнив би й Росію, і Україну.

"Немає такої угоди, яка зараз може влаштувати всіх. Можливо, умови для такої угоди будуть на початку весни чи взимку – це оптимістичний сценарій – але точно не зараз", – підкреслив військовий.

Водночас Кіт Келлог переконаний, що процес завершення російсько-української війни уже "на фінішній прямій". Є Лише два важливих спірних питання, які дещо сповільнюють цей процес – ЗАЕС та контроль над Донеччиною.

