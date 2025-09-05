Адвокат Светлана Корницкая рассказала об основных изменениях в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с приказом №402 Министерства обороны Украины, передает 24 Канал.

Смотрите также Можно ли отменить статус "в розыске" без оплаты штрафа

Что известно об обновлении правил прохождения ВВК?

С 1 сентября расширяется круг лиц, на которых распространяется Положение. Отныне оно охватывает и военнослужащих Государственной службы специальной связи и защиты информации.

На председателя военно-врачебной комиссии теперь возлагают новую обязанность – формировать электронные направления для проведения оценки повседневного функционирования человека согласно постановлению Кабмина №1338.

Обратите внимание! Такая оценка может стать основанием для установления инвалидности или определения процента утраты трудоспособности.

Также внесли положение о составлении акта отказа в приеме мобилизованного лица военной частью по медицинским показаниям.

Если мобилизованного не зачислили в списки, начальник медицинской службы части составляет соответствующий акт. К нему могут прилагаться копии медицинских документов или фото, если лицо согласится.

В 3-дневный срок со дня подписания акта, по направлению руководителя ТЦК и СП, которым осуществлен призыв, возвращенному проводится повторный медицинский осмотр ВВК высшего уровня,

– объяснила юрист.

В Расписании болезней изменили некоторые формулировки, в частности в статьях 15 и 17. Также уточнили, что пребывание в плену признается основанием для постановления ВВК о связи полученных повреждений с формулировкой Ранение (контузия, травма, увечье), заболевания с защитой Родины.

Порядок прохождения ВВК определен Положением о военно-врачебной экспертизе, но также основывается на законах "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" и на постановлениях Кабмина №1487 и №560.

К слову: ВВК проходят не только военнослужащие, но и призывники, резервисты и военнообязанные. Причины для прохождения могут быть разные: взятие или снятие с учета, мобилизация, получение ранения, ухудшение состояния здоровья, завершения лечения или увольнения с военной службы.

Срок действия решений ВВК зависит от категории лица:

для военнообязанных в период военного положения постановление о пригодности действительно один год, в мирное время – пять лет;

для военнослужащих решение о годности действует один год;

временная непригодность определяется на срок до двенадцати месяцев, после чего требуется повторный осмотр.

Если лицо признали непригодным без права пересмотра, решение должно быть реализовано немедленно.

В то же время предусматривается возможность повторного осмотра по заявлению военнослужащего или военнообязанного или на основании заключений врачей, если состояние здоровья изменилось.

На прохождение ВВК отводится четыре дня, но если нужны дополнительные обследования, срок может быть продлен до четырнадцати дней.

Мобилизация в Украине: последние новости