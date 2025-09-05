Часто встречаются процессуальные нарушения, которые служат основанием для снятия с розыска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката Марии Ганиной для "РБК-Украина".

Как можно отменить статус "в розыске" без штрафа?

Ганина объяснила, что не всегда есть основания для снятия с розыска, в том числе во внесудебном порядке.

По ее словам, иногда основанием для отмены розыска могут стать процессуальные нарушения.

"Например, повестка была направлена не на указанный в "Резерв+" адрес, повестка прибыла на отделение позже, чем лицо должно было появиться в ТЦК, письмо с "Укрпочты" не вернулся в ТЦК и СП (соответственно отсутствуют сведения об уведомлении лица), закончились сроки привлечения к административной ответственности или ТЦК и СП не отметили, что лицо уже приходило по указанной повестке и тому подобное. Каждый случай уникален, поэтому нужно анализировать конкретную ситуацию", – подытожила Ганина.

Почему статус "в розыске" не исчезает даже после оплаты штрафа?