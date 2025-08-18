Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов юридической компании "INSEININ".

Читайте также Как снять себя с розыска ТЦК для бронирования: адвокат назвал три способа

Почему статус "В розыске" появляется снова?

По словам военных адвокатов, причиной иногда становятся технические сбои. Реестр "Оберіг" не всегда синхронизируется мгновенно, поэтому обновление может происходить с задержкой, а статус "В розыске" восстанавливается автоматически.

Юристы также отмечают, что оплата штрафа закрывает административное производство, однако не отменяет обязанность пройти военно-врачебную комиссию или явиться в ТЦК. Если эти требования снова игнорируются, розыск активируется повторно.

Кроме того, фиксируются случаи ошибочных постановлений – пользователи жалуются на "фейковые" штрафы без реального административного дела. Например, система может начислить штраф за "необновление данных до 16 июля 2024 года", но без постановления ТЦК это незаконно. Юристы отмечают, что такие случаи следует обжаловать.

Важно! Причиной повторного розыска также могут стать не полностью обновленные данные – в частности, отсутствие подтверждения бронирования или отсрочки. Система может интерпретировать это как новое нарушение.

Что делать в таких случаях?

По словам экспертов, в случае повторного появления статуса после оплаты штрафа следует обновить данные в приложении и проверить всю информацию. Если статус не изменился, обновление можно повторить через 24 часа – это часто решает технические сбои.

Кроме того, рекомендуется проверять наличие реального постановления ТЦК в разделе "Штрафы". В случае его отсутствия оповещения можно игнорировать и не платить средства без подтверждения.

После этого специалисты советуют обращаться в ТЦК с заявлением о снятии розыска: также надо приложить копию квитанции об уплате штрафа и указать, что нарушение устранено. Рассмотрение такого заявления длится до 10 дней, а в случае отказа возможно обжалование в суде.

Если розыск является незаконным, юристы рекомендуют подавать иск в административный суд по месту жительства и добавлять соответствующие доказательства: скриншоты с Резерв+, квитанцию об уплате и медицинские документы при наличии отсрочки.

Как можно оплатить штраф онлайн?