Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців юридичної компанії "INSEININ".

Читайте також Як зняти себе з розшуку ТЦК для бронювання: адвокат назвав три способи

Чому статус "У розшуку" з'являється знову?

За словами військових адвокатів, причиною іноді стають технічні збої. Реєстр "Оберіг" не завжди синхронізується миттєво, тому оновлення може відбуватися із затримкою, а статус "У розшуку" відновлюється автоматично.

Юристи також зазначають, що оплата штрафу закриває адміністративне провадження, однак не скасовує обов'язок пройти військово-лікарську комісію чи з'явитися до ТЦК. Якщо ці вимоги знову ігноруються, розшук активується повторно.

Крім того, фіксуються випадки помилкових постанов – користувачі скаржаться на "фейкові" штрафи без реальної адміністративної справи. Наприклад, система може нарахувати штраф за "неоновлення даних до 16 липня 2024 року", але без постанови ТЦК це незаконно. Юристи наголошують, що такі випадки варто оскаржувати.

Важливо! Причиною повторного розшуку також можуть стати неповністю оновлені дані – зокрема, відсутність підтвердження бронювання чи відстрочки. Система може інтерпретувати це як нове порушення.

Що робити в таких випадках?

За словами експертів, у разі повторної появи статусу після оплати штрафу слід оновити дані в застосунку та перевірити всю інформацію. Якщо статус не змінився, оновлення можна повторити через 24 години – це часто вирішує технічні збої.

Крім того, рекомендується перевіряти наявність реальної постанови ТЦК у розділі "Штрафи". У разі її відсутності сповіщення можна ігнорувати та не сплачувати кошти без підтвердження.

Після цього фахівці радять звертатися до ТЦК із заявою про зняття розшуку: також треба додати копію квитанції про сплату штрафу та вказати, що порушення усунуто. Розгляд такої заяви триває до 10 днів, а у разі відмови можливе оскарження в суді.

Якщо розшук є незаконним, юристи рекомендують подавати позов до адміністративного суду за місцем проживання та додавати відповідні докази: скриншоти з Резерв+, квитанцію про сплату та медичні документи у разі наявності відстрочки.

Як можна сплатити штраф онлайн?