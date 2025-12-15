Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко, зауваживши, що водночас противник не прорвався настільки глибоко, як би хотів. Важливою є й підтримка ЗСУ з боку командування.

Якою є ситуація біля Покровська?

Народний депутат зазначив, що ситуація біля Покровська може змінитись у будь-який момент. Все буде залежати від міцності флангів українського війська – якщо один з флангів втримати не вдасться, то можна буде говорити про оточення (хоч воно теж буває різним – є випадки коли його вдається пробити).

Ситуація критична, але не катастрофічна. Катастрофічна – це коли фронт провалився і противник вийшов на оперативний простір,

– наголосив він.

Костенко висловив сподівання, що українське командування має розуміння, що зараз робити. Усе залежить від нього та українських військових на цьому напрямку.

Бої в Покровську: дивіться на карті

За його словами, кожен захисник робить свій вклад. Наприклад, на цей напрямок прибув спецпідрозділ ГУР, який блокував прорив противника. Також туди приїздив Олександр Сирський, який активізував усі системи управління, які там є.

"Це мотивує військових. Коли на напрямку є головнокомандувач – це зовсім інша відповідальність. Можливо, командири не люблять, коли їм вказують. Однак присутність Сирського – це важливо", – додав він.

Зауважте! Сирський повідомив, що Росія перекинула додаткові резерви під Покровськ та Мирноград для посилення тиску. Під час візиту він також уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку.

