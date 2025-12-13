Наразі ситуація залишається складною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сирського.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Сирський розповів, що росіяни намагаються посилити тиск на українські оборонні позиції та перекидають туди додаткові резерви. За результатами доповідей головнокомандувач ЗСУ уточнив завдання командирам армійських корпусів і підрозділів, які утримують рубежі на Покровському напрямку.

Визначено конкретні кроки для зміцнення оборони, включно з підтриманням стабільної роботи важливих логістичних шляхів, для підвищення результативності вогневого впливу, поліпшення координації між частинами, забезпечення підрозділів усім необхідним,

– розповів головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що українські військові залишаються вірними тактиці активної оборони. Ідеться про покращення оперативного положення, проведення локальних операцій для витіснення противника з окремих територій, створення умов для наступних маневрів наших сил.

Українські воїни, командувачі й командири свідомі своєї відповідальності та гідно виконують поставлені перед ними завдання.

Під час поїздки Сирський відзначив військовослужбовців високими державними та відомчими нагородами, серед яких Орден Богдана Хмельницького I ступеня, почесні нагрудні знаки Головнокомандувача ЗСУ "Хрест заслуги", "Сталевий хрест", "Срібний хрест", "Хрест "Військова честь".

Він також щиро подякував кожному воїну за стійкість, хоробрість та результативність у знищенні російських окупантів.

Коротко про головні події на Покровському напрямку