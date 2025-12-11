Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що попри складну ситуацію, українські підрозділи ДШВ, морпіхи та штурмовики ведуть маневрову оборону на облаштованих рубежах, зберігаючи життя бійців шляхом тактичних відступів від окремих населених пунктів.

Дивіться також: Падіння Покровська не призведе до краху фронту, але послабить Україну в очах Трампа, – Reuters

Що стоїть за тактичними відступами ЗСУ під Мирноградом?

Українські сили відійшли з п'яти населених пунктів на південь від Мирнограда: Сухий Яр, Лисівка, Ріг, Гнатівка та Новопавлівка, що підтвердило командування ДШВ. Росіяни вже зайняли ці населені пункти та продовжують нарощувати сили.

Зверніть увагу! Редакція 24 Каналу оголосила збір на Volkswagen T5 для 160-ї окремої механізованої бригади, бійці якої зараз тримають оборону на найгарячіших ділянках – Покровському та Сумському напрямках. Долучайтесь до збору можна за цим покликанням. Серед усіх, хто задонатить від 200 гривень, буде розіграно новий iPhone 16 на 256 GB.

Морпіхи та штурмовики намагаються створити логістичний коридор через села Рівне і Світле для підвезення боєприпасів, оскільки зараз постачання здійснюється лише дронами. Північніше Покровська, у Родинському, підрозділи НГУ та ДШВ стримують натиск росіян.

"Вони виконують феноменально важку роботу й доводять, що захопити Покровський напрямок – не так просто. Російська армія стесує там неймовірну кількість особового складу. Тобто через два тижні після заяви Путіна про нібито захоплення Покровська Росія змушена підтягувати резерви", – зазначив Ткачук.

За даними 7-го корпусу ДШВ, до Покровсько-Мирноградської агломерації перекидають елітну 76-ту Псковську десантно-штурмову дивізію. Невідомо, на яких ділянках буде застосована ця дивізія, що ускладнює оборону міста.

Ситуація надскладна, але тактичні відступи від окремих населених пунктів є правильним рішенням, оскільки зберігають життя бійців та запобігають їхньому оточенню,

– підсумував Ткачук.

Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?