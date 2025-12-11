Про це повідомляє 24 Канал з посилання на 425-й окремий штурмовий полк "Скеля".

Як тримають оборону Покровська?

Штурмовики полку "Скеля" показали відео, на якому вони здіймають український прапор у центрі Покровська. Так військові відповіли на чергові заяви Росії про нібито "взяття" міста окупантами.

Оборонці підкреслили, що Україна продовжує боротьбу та захищатиме свої території від російських загарбників.

Підняття прапора України у Покровську: дивіться відео

Світ має бачити, що, попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію,

– йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Покровську?