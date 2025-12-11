Про це повідомляє 24 Канал з посилання на 425-й окремий штурмовий полк "Скеля".
Як тримають оборону Покровська?
Штурмовики полку "Скеля" показали відео, на якому вони здіймають український прапор у центрі Покровська. Так військові відповіли на чергові заяви Росії про нібито "взяття" міста окупантами.
Оборонці підкреслили, що Україна продовжує боротьбу та захищатиме свої території від російських загарбників.
Підняття прапора України у Покровську: дивіться відео
Світ має бачити, що, попри кремлівську брехню про "взяття" міста, Україна бореться, буде боротися і не віддасть окупантам свою територію,
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація у Покровську?
Бої в районі Покровська та Мирнограда залишаються найінтенсивнішими. Як повідомив начальник розвідки зенітно-ракетного артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко 24 Каналу, росіяни не планують зупинятись.
За добу 10 грудня на цьому напрямку зафіксовано 49 боїв. Росія також залучає до штурмів техніку, активно застосовує КАБи та дрони.
Водночас днями українські захисники відбили механізований наступ на Покровськ.