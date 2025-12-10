Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як ЗСУ відбили штурм Покровська?

Військові розповіли, що окупанти почали активні дії з самого ранку, намагаючись використати несприятливі погодні умови. Для штурму росіяни залучили броньовану, автомобільну та мототехніку. Колони намагалися прорватися з південного напрямку у північну частину міста.

Водночас підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ, очікуючи на штурмові дії противника, організовано почали відбивати атаку.

Сили оборони зупинили штурм ворога: дивіться відео 7 корпусу ДШВ

68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша спалила першу “коробку” росіян. Після цього інші підрозділи, включно з артилерією, почали наносити ураження по техніці та особовому складу противника,

– розповіли захисники.

За попередньою інформацією, у штурмі залучені підрозділи 76-ї десантно-штурмової Псковської дивізії.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання триває операція з розширення логістичних коридорів у Мирноград", – пояснили воїни.

Останні новини про оборону Покровська: що відомо?