Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі кореспондентам 24 Каналу у рамках Мюнхенської безпекової конференції.
Дивіться також Україна нібито готова за певних умов відмовитися від контролю над Донбасом, – The Atlantic
Що заявив Сибіга про переговори?
Відповідаючи на запитання, чому українськаа делегація продовжує переговори після відсутності прогресу, Андрій Сибіга повідомив, що деякі просування стосовно угоди все ж вдалося досягти за результатами попердніх зустрічей.
Тому що потрібно закінчувати війну. Україна хоче закінчити війну. Ми повинні спільними зусиллями наблизити справедливий, сталий мир для України. Є дипломатичний шлях в регулюванні конфліктів. Тому дуже важливо, аби цей шлях задіювався максимально,
– пояснив він.
Український міністр повідомив, що у рамках Мюнхенської безпекової конференції наша сторона візьме участь у багатьох двосторонніх та багатосторонніх зустрічах, зокрема, заплановані контакти з американською стороною.
"Усе це теж треба розглядати як елемент підготовки до майбутніх переговорів. І вже сьогодні президент України відвідав підприємство, де був старт першого спільного виробництва на території Німеччини", – додав він.
Водночас глава МЗС додав, що наразі також тривають активні консультації з європейськими партнерами стосовно можливого вступу України в Євросоюзі, оскільки членство в блоці є елементом гарантій безпеки.
На якому етапі мирні переговори?
До слова, у The New York Times з посиланням на українських чиновників повідомляло, що адміністрація Трампа посилює тиск, щоб вони пішли на поступки Росії. США тепер прагнуть закінчити війну до початку літа.
Повідомляли, що здебільшого єдиним досягненням минулих переговорів стала домовленість про обмін полоненими, проте основні суперечності щодо територій і гарантій безпеки залишаються нерозв'язаними.
Вже 17 – 18 лютого у Женеві має відбутися наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Президент України Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи.