Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі кореспондентам 24 Каналу у рамках Мюнхенської безпекової конференції.

Дивіться також Україна нібито готова за певних умов відмовитися від контролю над Донбасом, – The Atlantic

Що заявив Сибіга про переговори?

Відповідаючи на запитання, чому українськаа делегація продовжує переговори після відсутності прогресу, Андрій Сибіга повідомив, що деякі просування стосовно угоди все ж вдалося досягти за результатами попердніх зустрічей.

Тому що потрібно закінчувати війну. Україна хоче закінчити війну. Ми повинні спільними зусиллями наблизити справедливий, сталий мир для України. Є дипломатичний шлях в регулюванні конфліктів. Тому дуже важливо, аби цей шлях задіювався максимально,

– пояснив він.

Український міністр повідомив, що у рамках Мюнхенської безпекової конференції наша сторона візьме участь у багатьох двосторонніх та багатосторонніх зустрічах, зокрема, заплановані контакти з американською стороною.

"Усе це теж треба розглядати як елемент підготовки до майбутніх переговорів. І вже сьогодні президент України відвідав підприємство, де був старт першого спільного виробництва на території Німеччини", – додав він.

Водночас глава МЗС додав, що наразі також тривають активні консультації з європейськими партнерами стосовно можливого вступу України в Євросоюзі, оскільки членство в блоці є елементом гарантій безпеки.

На якому етапі мирні переговори?