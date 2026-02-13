Незрозуміло, що адміністрація Трампа готова зробити, якщо не отримає бажаних поступок від Києва. Про це повідомили в The New York Times.

Навіщо США почали тиснути на Україну?

Україна змушена шукати тонку межу між виконанням запитів США та захистом власних інтересів, зокрема в питаннях територіальної цілісності й інших принципових позицій.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що прагне отримати політичні дивіденди від можливого завершення війни. Водночас дедлайни, які раніше озвучувала його адміністрація, змінювалися й фактично не мали наслідків.

Американські представники й надалі беруть участь у переговорах, попри те що Київ відкидає положення, які вважає вигідними для Росії та які спочатку були запропоновані саме США.

Як Зеленський реагує на тиск з боку США?

Володимир Зеленський висловив розчарування тим, що США тиснуть на Київ сильніше, ніж на Москву, хоча у цій війні агресором є Росія.

Ми хочемо, щоб війна закінчилася так, щоб задовольнити американський та український народи. Навіть компроміси мають бути справедливими. Я б дуже хотів, щоб ми спочатку підписали гарантії безпеки, а потім інші документи,

– заявив президент України.

Минулого тижня Зеленський також заявив, що США хочуть завершити війну до червня через їхній політичний графік. Український лідер також припустив, що напередодні проміжних виборів увага адміністрації Трампа може зміститися з України на внутрішні справи.

У виданні зауважили, що у Києві багато хто сумнівається, що Володимир Путін погодиться на угоду з такими гарантіями безпеки, які Україна вважає достатньо надійними.

