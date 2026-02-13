Непонятно, что администрация Трампа готова сделать, если не получит желаемых уступок от Киева. Об этом сообщили в The New York Times.

Зачем США начали давить на Украину?

Украина вынуждена искать тонкую грань между выполнением запросов США и защитой собственных интересов, частности в вопросах территориальной целостности и других принципиальных позиций.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что стремится получить политические дивиденды от возможного завершения войны. В то же время дедлайны, которые ранее озвучивала его администрация, менялись и фактически не имели последствий.

Американские представители и в дальнейшем участвуют в переговорах, несмотря на то что Киев отвергает положения, которые считает выгодными для России и которые изначально были предложены именно США.

Как Зеленский реагирует на давление со стороны США?

Владимир Зеленский выразил разочарование тем, что США давят на Киев сильнее, чем на Москву, хотя в этой войне агрессором является Россия.

Мы хотим, чтобы война закончилась так, чтобы удовлетворить американский и украинский народы. Даже компромиссы должны быть справедливыми. Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом другие документы,

– заявил президент Украины.

На прошлой неделе Зеленский также заявил, что США хотят завершить войну до июня из-за их политического графика. Украинский лидер также предположил, что накануне промежуточных выборов внимание администрации Трампа может сместиться с Украины на внутренние дела.

В издании отметили, что в Киеве многие сомневаются, что Владимир Путин согласится на соглашение с такими гарантиями безопасности, которые Украина считает достаточно надежными.

Что известно о ходе мирных переговоров?