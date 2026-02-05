Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Украина, по-прежнему, ожидает адекватного поведения от России во время мирных переговоров. Однако, по его мнению, это будет возможно только тогда, когда Кремль начнет бояться последствий, ведь очевидно, что россияне сознательно затягивают время, чтобы не соглашаться на завершение войны.

Как развиваются мирные переговоры?

Михаил Подоляк считает, что России важно имитировать определенные связи с США, чтобы администрация Трампа была хотя бы нейтральной по российско-украинской войне. Кремль, вероятно, стремится быть полезным для американской власти, говорится, например, об обещаниях урегулировать ситуацию в Иране.

Все для того, чтобы США больше сосредотачивали свое внимание на этих проблемах и меньше давить и заставляли россиян завершать войну в Украине.

Ведь активное принуждение – это совсем другие санкции США, полное ограничение присутствия России на глобальном энергетическом рынке и совсем другие объемы продажи оружия для Украины. Для Кремля важно, чтобы этого всего не было,

– сказал советник Офиса Президента.

Он подчеркнул, что Украина активно пытается найти способы завершения боевых действий, сотрудничая с США, однако Россия пока не демонстрирует никакого желания идти на мир. Наоборот Кремль стремится усилить свою агрессию против нашего государства, в частности не прекращая атаки по энергетике.

Интересно. Представитель Путина Кирилл Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" после трехсторонних переговоров в Абу-Даби, одновременно обвинив Европу и Британию в попытках сорвать мирный процесс. По его словам, несмотря на это давление, переговоры продвигаются, а параллельно Москва и Вашингтон якобы активизировали работу над восстановлением экономических отношений.

Важным также является то, что Стивен Уиткофф понимает, что до мира между Украиной и Россией еще далеко.

"Это хоть и пессимистическое, но реалистичное видение. Поэтому, если Украина готова обсуждать максимально конструктивно все, что касается формулы окончания войны, а Россия нет, настойчиво выдвигая все более нереалистичные требования. Поэтому эта реалистичность Виткоффа может добавить реалистичности позиции США. Мы можем увидеть инструменты принуждения России", – предположил Подоляк.

Это, по его мнению, положительный сдвиг, ведь если бы этого не произошло, то Кремль и дальше бы стоял на своем, акцентируя на том, что вроде бы может вести войну против Украины еще долго. Чтобы это стало невозможным, нужно усиление санкционного давления.

Что дали мирные переговоры в Абу-Даби?