Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на западные источники.

Что на этот раз хочет Россия?

4 февраля в Абу-Даби прошел первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Во время встречи у России якобы появилось новое условие – Москва требует в рамках мирного соглашения признания Донбасса российской территорией.

Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами,

– сообщили росСМИ.