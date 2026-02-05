Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на западные источники.
Читайте также Второй день переговоров Украины, США и России в Эмиратах уже начался: главные заявления делегаций
Что на этот раз хочет Россия?
4 февраля в Абу-Даби прошел первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Во время встречи у России якобы появилось новое условие – Москва требует в рамках мирного соглашения признания Донбасса российской территорией.
Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами,
– сообщили росСМИ.