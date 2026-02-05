Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на західні джерела.

Читайте також Другий день перемовин України, США та Росії в Еміратах вже розпочався: головні заяви делегацій

Що цього разу хоче Росія?

4 лютого в Абу-Дабі пройшов перший день переговорів між Україною, США та Росією. Під час зустрічі в Росії нібито з'явилася нова умова – Москва вимагає в рамках мирної угоди визнання Донбасу російською територією.

Росія бачить частиною великого договору визнання Донбасу російським усіма країнами,

– повідомили росЗМІ.

В матеріалі не уточнюється, що мається на увазі під "всіма країнами": чи йдеться про держави, які зараз ведуть переговори, чи Росія домагається міжнародного визнання на рівні ООН.

Раніше в так званому мирному плані Трампа, який публікували ЗМІ, також передбачалося визнання американцями російської юрисдикції над захопленими територіями.

Росія відмовляється від мирної угоди